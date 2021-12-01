Суд Петербурга отказал в возвращении жилья внукам репрессированного ленинградца

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел иск внуков осужденного по политическим мотивам жителя Ленинграда, просивших признать их пострадавшими от репрессий и предоставить компенсацию, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

О мотивах отказа в удовлетворении требований Олега и Евгения Васиных к администрации Петербурга не сообщается.

Иск поступил в суд в сентябре. Васины просили установить факт их вынужденного переселения, признать пострадавшими от последствий политических репрессий, признать право на возвращение к прежнему месту жительства, обязать администрацию Петербурга предоставить это жилое помещение для проживания, а если это невозможно - другое место. Также Васины просили выплатить денежную компенсацию конфискованного и утерянного имущества, возместить моральный вред, причиненный семье.

Из заявления следует, что дед истцов, уроженец Ленинграда Александр Павлов в 1936 году был осужден по ч.1 ст.182 УК РСФСР и ч.1 ст. 58-10 УК РСФСР и приговорен к пяти годам лишения свободы. Отбывал наказание, предположительно, в Монголии. Дата и место смерти неизвестны.

В 1995 году президиум Верховного суда РФ приговор отменил, дело прекратил. Однако данных о реабилитации Павлова нет.

Его жена Елизавета и четырехлетняя дочь Ольга (мать истцов) в 1937 году были высланы в Архангельскую область как семья осужденного по политическим мотивам. После войны они переехали в Ульяновск. Супруга Елизавета была реабилитирована в 1965 году. Дочь Ольгу признали пострадавшей от политических репрессий в 1995 году, реабилитировали в 1996 году. Таким образом, истцы являются прямыми наследниками лица, признанного пострадавшим от политических репрессий и реабилитированного.

В декабре 2019 года Конституционный суд РФ постановил внести изменения в нормы федерального и региональных законодательств, которые ограничивают возможность получения жилья реабилитированными жертвами политических репрессий, которые родились в высылке. Как отметил КС, регионам предоставили широкие полномочия в решении данных вопросов, однако не были определены конкретные гарантии и механизмы, которые позволили бы реализовать предоставленное детям репрессированных право возвращаться в те местности, где проживали их родители.

В ноябре 2020 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому реабилитированные по политическим статьям при возвращении на прежнее место жительства смогут получить жилье вне зависимости от своего имущественного положения и оснований для признания их нуждающимися в жилом помещении. Это норма распространяется и на членов их семей. В базе законопроектов Госдумы говорится о том, что законопроект должны были рассмотреть во втором чтении 9 февраля 2021 года, однако он не был рассмотрен по неуточненным причинам.