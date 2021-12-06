Правительство России создаст единый реестр очередников на жилье

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Единый реестр имеющих право на жилье от государства льготников будет создан правительством России для сокращения сроков ожидания квартир гражданами, сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

"В начале 2023 года планируется создать Единый реестр граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, которые имеют право на господдержку и улучшение жилищных условий. Соответствующий аппаратно-программный комплекс создан", - сказал Гордеев в ходе совещания в Совете Федерации в понедельник.

Объединение баз данных по всем категориям граждан, перед которыми у государства есть обязательства по жилью, позволит оценить общий объем требуемых ресурсов. В частности, будут исключены дублирующиеся данные, актуализирована информация по тем очередникам, которые уже получили квартиры или жилищные сертификаты и пр. За счет этого очередь должна стать короче, а сроки ожидания жилья - меньше.

На данный момент общий объем необходимых средств оценивается в 9 трлн рублей.

Счетная палата поддерживает инициативу Минстроя по объединению ресурсов при обеспечении жильем нуждающихся граждан.

"У нас сейчас система включает 120 актов для 142 категорий граждан. И здесь легко запутаться, главное, сократить сроки обеспечения граждан жильем", - отметила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

Ожидается, что единая база данных будет готова к 2023 году. До того регионам предстоит предоставить свои списки, а правительству - разработать и утвердить дорожную карту мероприятий по этому проекту.

Оператор льготных программ

Также в Госдуме предлагают создать единый орган - оператор льготных программ.

"Безусловно вся практика показывает, что когда есть отдельная программа и оператор, прозрачности больше. Нужно, чтобы данный (единый - ИФ) оператор решил проблему - недостаток жилья под социальный найм. (...) Нужна единая категория для всех очередников. Нужен не только реестр очередников, но и реестр помещений", - сказала заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Она отметила, что возможна также аренда жилья у частных собственников.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил пересмотреть подходы к адресности предоставления жилья льготникам. По его словам, если начать системно заниматься очередью, то окажется, что порядка 20-30% людей стоят в нескольких очередях, либо кто-то из членов семьи уже получил квартиры.

Также сообщалось, что Минстрой начал тестирование цифровой платформы для Единого реестра учета граждан, перед которыми у государства есть обязательства по жилью. Запуск проекта запланирован на 2023 год.