Концепцию развития электромобильности уточнят на фоне недостижения ряда KPI

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Представители российских автоконцернов, компаний из смежных с автопромом отраслей и экспертного сообщества подготовили предложения по актуализации концепции развития производства и использования электротранспорта, результаты реализации которой в части выпуска локальных электромобилей на первом этапе оказались ниже изначальных планов.

Об этом "Интерфаксу" сообщила председатель подкомиссии по развитию электромобилестроения комиссии РСПП по автопрому и сельхозмашиностроению Татьяна Редько.

Изначально планы развития электромобильности в России были оформлены в двухэтапную концепцию с горизонтом планирования до 2030 года. Документ, опубликованный в августе 2021 года, предполагал, что на первом этапе (2021-2024 годы) в стране будет выпущено в общей сложности не менее 25 тысяч электрокаров (за 2024 год - 17,5 тысяч), а также запущено 9,4 тысячи зарядных станций, в том числе почти 3 тысячи "быстрых", полностью заряжающих машину менее чем за час. Однако фактический результат 2024 года оказался вчетверо ниже - около 4,3 тысячи штук. Объем продаж новых электрокаров в прошлом году составил 17,8 тысячи штук или чуть более 1% всего авторынка.

Вместе с тем, как отметила Редько, бизнес уже вложил в создание электромобильной отрасли значительные средства.

"Несмотря на заявления скептиков и некоторое отставание от заявленных планов, отрасль электромобилестроения состоялась. Подкомиссия провела самостоятельную оценку и выяснила, что частные инвесторы и корпорации уже вложили порядка 470 млрд рублей в развитие электромобильности. При этом новая отрасль включает не только производителей автомобилей и зарядной инфраструктуры, но и целую экосистему IT-стартапов, НИОКР-центров, образовательных программ, частных инициатив, венчурных фондов и институтов развития. Вузы открывают новые инженерные специальности, связанные с электромобильностью, выделяются образовательные гранты и проводятся многочисленные мероприятия по популяризации электродвижения", - сказала Редько, отметив важность продолжения работы новой отрасли.

Для согласования позиций и выработки предложений по "перезагрузке" концепции в прошлом году была создана подкомиссия по развитию электромобилестроения в составе комиссии РСПП по автопрому и сельхозмашиностроению. В состав подкомиссии вошли более 40 игроков электромобильной отрасли: автопроизводители, создатели зарядной инфраструктуры, IT-компании, банки и фонды. В частности, "КАМАЗ", "ГАЗ", "Москвич", АО "Кама", ООО "Моторинвест", "Роснано", а также госкорпорация "Росатом", АФК "Система", Ростех, ВЭБ.РФ, "Россети", АЭТИ и др. Подкомиссия разработала порядка 50 монетарных и немонетарных мер поддержки электромобильной отрасли, которые должны помочь актуализировать концепцию. В ходе их подготовки был, в частности, изучен опыт Китая и западных стран, направивших на господдержку спроса на электромобили значительные объемы госсредств.

"Выполнение стратегических целей зависит от уровня общей стоимости владения и эксплуатации электротранспорта, которая должна быть доступна для конечных пользователей, а также от степени комфорта, сопоставимого с машинами на традиционном топливе, что решается за счет развития зарядной инфраструктуры. Поэтому одной из ключевых мер должен стать комплексный подход к развитию электромобильности, сочетающий льготные инструменты для финансирования создания инфраструктуры, срок окупаемости которой уменьшается благодаря адресной поддержке спроса. Наиболее перспективным инструментом поддержки спроса в сегменте коммерческой эксплуатации авто представляется льготный лизинг с увеличенной скидкой и пониженной процентной ставкой при покупке электромобилей", - отмечает исполнительный директор "ВЭБ. РФ", руководитель рабочей группы по финансам в подкомиссии Виктория Путилина.

Эксперты подкомиссии иллюстрируют ситуацию с доступностью электромобилей на примере модели "Москвич 3". Автомобиль, локально выпускаемый в России, представлен в версиях с разными источниками энергии. Так, стоимость модели в версии с ДВС - от 1,7 млн рублей, в электрической версии - 4,1 млн рублей. Сопоставимой, как отмечают в подкомиссии, является ситуация и у других локальных автопроизводителей. В связи с высокой стоимостью батареи для электромобиля они отмечают необходимость господдержки ценообразования.

Параллельно с увеличением господдержки по линии лизинга эксперты подкомиссии предлагают правительству рассмотреть возможность введения квот на использование электромобилей в корпоративных и государственных парках, а также увеличить объем скидки для электромобилей. Речь идет, в частности, о Москве и регионах, в которых стимулирование электромобилизации будет признано более приоритетным по сравнению с поддержкой движения на других видах топлива.

"Помимо мер господдержки, направленных на стимулирование спроса на электромобили и установку зарядных станций, краеугольное место в новой концепции должно быть уделено корректировке сопутствующей нормативной базы для снятия барьеров. В первую очередь речь идет о доступе операторов в многоквартирные дома для организации зарядной инфраструктуры, о синхронизации строительных и пожарных норм, которые обеспечивают безопасность и при этом по своей сути не являются запретительными", - отмечает председатель Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций Армен Сафарян.

По словам коммерческого директора АО "ГРПЗ" (производитель зарядных станций "Фора") Дмитрия Лебедева, для развития инфраструктуры важно продолжить минимум до 2030 года программу субсидирования строительства общедоступных зарядных станций, расширив линейку субсидируемых ЭЗС, особенно в части доступности стоимости технологического присоединения к электрическим сетям. Актуальной, по его словам, также является поддержка со стороны органов региональной и муниципальной власти в части выделения земельных участков для размещения ЭЗС.