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"Быстрые" зарядки электрокаров с 2025г должны иметь российское ПО для субсидий

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - "Быстрые" зарядные станции (для зарядки за полчаса - ИФ) для электромобилей в России должны с 1 января 2025 года оснащаться отечественным программным обеспечением для доступа к господдержке, говорится в опубликованном во вторник приказе Минцифры.

Государство субсидирует затраты предпринимателей и юрлиц на установку "быстрых" зарядных станций для электромобилей по линии госпрограммы развития энергетики. Субсидии компенсируют до 60% затрат (не более 1,86 млн рублей) на приобретение устройства зарядки и до 30% (не более 900 тысяч рублей) затрат на ее техническое присоединение к электросети.

Согласно приказу Минцифры, с 1 января 2025 года для получения господдержки ПО для зарядных станций и систем управления ими должно быть российским и поддерживать продвинутые версии протоколов OCPP (не ниже 2.01) и OCPI (не ниже 2.2.1).

Вопрос расширения зарядной инфраструктуры обсуждался в начале года на совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова, представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минэнерго и Минстроя. Минэкономразвития в конце января сообщало, что сеть "быстрых" зарядок в 2024 году планируется расширить до 65 регионов, установив более 1,4 тысячи шт. "В 2023 году мы перевыполнили первоначальные планы: накопленным с 2022 года итогом произведено 9,74 тысячи единиц электромобилей (план 9,2 тысячи), установлена 1151 "быстрая" ЭЗС (план 1136 штуки)", - цитировала пресс-служба замминистра Максима Колесникова.

На совещании с Белоусовым он докладывал, что за последние два года были введены две очереди быстрых зарядных станций в 36 регионах. В текущем году их количество должно вырасти до 65, а план по установке "быстрых" электрозаправочных станций на год - 1437 единиц.

Белоусов на совещании акцентировал внимание на необходимости повышать эффективность и количество зарядок. "В 2024 году речь идет о двукратном увеличении сети и двукратном увеличении количества регионов, в которых создается "быстрая" зарядная инфраструктура. Количество "быстрых" зарядных станций к концу 2024 года должно увеличиться до более 2,5 тысяч", - подчеркивал он.

Утвержденная правительством в 2021 году концепция развития производства и использования электротранспорта предполагает, что доля выпускаемых в стране электромобилей к 2030 году должна дойти до 10% от общего объема производства. Планируется, что к тому времени в стране будет запущено 72 тысячи зарядных станций, в том числе 28 тысяч "быстрых".

Минцифры Минэкономразвития Минпромторг Минэнерго Андрей Белоусов Максим Колесников
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