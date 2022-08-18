Инвестиции в компоненты и НИОКР в стратегии автопрома до 2035 г. оценили в 2,7 трлн руб.

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект распоряжения о новой стратегии развития автомобильной промышленности в России на период до 2035 года, в котором заложил инвестиции в развитие автокомпонентных производств и НИОКР в объеме 2,7 трлн рублей.

Проект опубликован в четверг на сайте regulation.gov.ru.

"Необходимый объем инвестиций на период 2023-2035 гг. в НИОКР и организацию производства компонентов для обеспечения выпуска высоколокализованной продукции и обеспечение технологического суверенитета оценивается в 2,7 трлн рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер, отмечает ведомство.

Из материалов Минпромторга следует, что на стимулирование спроса на высоколокализованную продукцию и программы обновления парка в 2023-2035 гг. будет направлено 500-600 млрд руб. Аналогичный объем средств в те же сроки планируется направить на поддержку экспорта продукции автомобильной отрасли из РФ.