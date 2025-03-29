Что произошло за день: суббота, 29 марта

Камеры, незаконно снимавшие военные объекты в Севастополе, атаки ВСУ на "Белгородэнерго", более 1600 жертв землетрясения в Мьянме

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Севастополе в ходе миграционной проверки нашли камеры, незаконно снимавшие военные объекты, их демонтировали, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

- В пятницу было зафиксировано пять атак ВСУ на филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" в Белгородской области, заявили в Минобороны РФ в субботу. Военные сообщают о наращивании украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре.

- Жертвами землетрясения в Мьянме стали более 1,6 тыс. человек. В страну отправлены специалисты Минздрава России, уже прибыли два борта МЧС со спасателями.

- Футболисты московского "Динамо" со счетом 5:1 победили "Оренбург" в матче 22-го тура чемпионата России.

- В городском прокате Москвы появятся электроскутеры.