Минобороны РФ заявило о продолжении атак ВСУ на "Белгородэнерго"

Военные фиксируют наращивание украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В течение суток вооруженные силы Украины продолжали атаки на российские энергетические объекты, в минувшую пятницу было зафиксировано пять таких атак на филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" в Белгородской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"28 марта около 5:30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар - Белый Колодезь", - заявили в российском военном ведомстве.

Там сообщили, что в 10:34 мск в Белгородской области была зафиксирована вторая атака украинского дрона - на подстанцию 110 кВ Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго", в результате которой значительно поврежден трансформатор.

"В 13:45 в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА и повреждения трансформатора произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" с прекращением электроснабжения потребителей", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По его данным, четвертую атаку украинского беспилотника зафиксировали в 17:03 мск. В результате атаки по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ и обесточены более 1,1 тыс. бытовых потребителей в Грайворонском районе.

"В 18:07 в Белгородской области в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка - Красная Яруга филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" с последующим прекращением электроснабжения более 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе", - заявило Минобороны.

"Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

В пятницу российское военное ведомство сообщало, что 28 марта около 10:20 по московскому времени по газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание. ГИС "Суджа" как энергообъект фактически уничтожен, заявило тогда Минобороны.