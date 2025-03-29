В Севастополе обнаружили камеры, незаконно снимавшие военные объекты

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Севастополе в ходе масштабной проверки были обнаружены незаконные камеры, снимающие военные объекты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Проверки по контролю за соблюдением миграционного законодательства проходили в Севастополе с утра субботы. "По результатам были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, которые были направлены на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения. Камеры демонтированы", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что правоохранительные органы проверили порядка 1,5 тыс. участков и жилых строений. Выявлены шесть нарушителей миграционного законодательства.