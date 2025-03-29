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Российские медики отправились в Мьянму для помощи пострадавшим от землетрясения

В страну уже прибыли сотрудники МЧС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России направлена в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов в субботу.

В составе бригады врачи-инфекционисты, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи.

По его словам, специалисты ФЦМК имеют большой опыт оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера как внутри страны, так и за рубежом, экипированы всем необходимым.

Между тем МЧС России сообщило о прибытии двух самолетов со спасателями в город Янгон.

"Сотрудники привезли необходимое оборудование и инструменты для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Есть эндоскопы и акустические приборы для поиска людей в завале на глубине до 4,5 метра, а также георадары и тепловизоры", - сообщили в МЧС.

Ранее стало известно, что в Мьянму вылетели 120 спасателей МЧС РФ. В составе группировки кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи чрезвычайного ведомства.

Мьянма Минздрав РФ
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