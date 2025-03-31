Песков заявил, что Путин по-прежнему открыт к контактам с Трампом

При необходимости разговор двух президентов можно быстро организовать

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин остается открытым к контактам с американским президентом Дональдом Трампом, и при необходимости их разговор может быть оперативно организован, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент остается абсолютно открытым к контактам с президентом Трампом, поэтому по мере необходимости их разговор будет весьма оперативно организован", - сказал он, комментируя заявление Трампа о намерении поговорить с Путиным на этой неделе.

"Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора, но ещё раз повторяю, президент Путин остается открытым для такого общения и при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован", - сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос, ожидается ли разговор на этой неделе.