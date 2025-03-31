Глава США заявил о наличии "психологического дедлайна" для прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что для России установлен "психологический крайний срок", чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.

"Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду рад этому", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

При этом президент США не считает, что его отношения с главой России Владимиром Путиным находятся на самом низком уровне.

"Я не думаю, что он откажется от своего слова. Вы говорите о Путине. (...) Я знаю его долгое время. Мы всегда хорошо ладили", - отметил он.

По словам Трампа, он был разочарован некоторыми выражениями российского лидера относительно президента Украины Владимира Зеленского.

"Он (Путин - ИФ) должен заключить с ним сделку, нравится он (...) или нет, поэтому я был недоволен", - заявил американский лидер.