В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, пишет Politico со ссылкой на источники в Лондоне и Берлине.

По информации издания, в этих столицах ожидают, что разговор Трампа и Путина может пройти либо до ближайших выходных, либо после выходных.

31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым к контактам с Дональдом Трампом, и при необходимости их разговор может быть оперативно организован.

3 апреля NBC News со ссылкой на источники сообщили, что окружение Трампа советует ему не звонить Путину до тех пор, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине.