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В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу

В Берлине и Лондоне ожидают телефонный разговор Трампа и Путина уже в пятницу
Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, пишет Politico со ссылкой на источники в Лондоне и Берлине.

По информации издания, в этих столицах ожидают, что разговор Трампа и Путина может пройти либо до ближайших выходных, либо после выходных.

31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым к контактам с Дональдом Трампом, и при необходимости их разговор может быть оперативно организован.

3 апреля NBC News со ссылкой на источники сообщили, что окружение Трампа советует ему не звонить Путину до тех пор, пока тот не согласится на полное прекращение огня на Украине.

Берлин Владимир Путин Дональд Трамп Лондон США
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