В МИД заявили, что Россия будет добиваться возвращения своей дипсобственности в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва рассчитывает вернуть свою дипломатическую собственность в США при администрации президента Дональда Трампа, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Да, безусловно. Это один из главных вопросов", - сказал Рябков, отвечая на вопрос издания о том, стоит ли на повестке российско-американских переговоров вопрос возвращения дипсобственности в США.

"Это наша задача. Будем добиваться ее решения", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Газета напоминает, что в 2017 году вследствие антироссийских санкций были закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. В 2018 году российское генконсульство было закрыто в Сиэтле.

Кроме этого, российские дипломаты лишились доступа в поместье Килленуорт на острове Лонг-Айленд недалеко от Нью-Йорка, а также к загородному комплексу в штате Мэриленд в 100 км от Вашингтона - оба использовались как дачи для дипломатов. Часть объектов была в собственности РФ, другая взята в аренду, уточняется в публикации "Известий".