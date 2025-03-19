Из Курского приграничья эвакуировали уже 508 человек

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU -Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что с 12 марта из приграничных территорий эвакуированы 508 человек.

"С каждым днем растет число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей. С 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, из них - 16 детей. Часть из них размещена в ПВР, остальные - у родственников. Всем жителям оказывается необходимая поддержка: их осматривают медики, психологи, помогают юристы. Все обеспечены едой, спальными местами, гуманитарной помощью", - написал он в Telegram.

"Работа по эвакуации не останавливается ни на минуту", - добавил он.