Россия рассчитывает вернуть с Украины на родину еще 72 жителя Курской области

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в РФ почти 80 перемещенных на Украину курян, ведутся переговоры о еще 72 гражданах.

"Военнослужащие украинские вывезли еще до наступления наших войск более 100 курских граждан в Сумы. Наша задача была их репатриировать, вернуть на родину. Нам это удалось двумя акциями в конце прошлого года, и уже в этом году возвращено 79 курских граждан", - сказала Москалькова во вторник на заседании комитета Совфеда по конституционному законодательства и госстроительству.

"Осталось еще 72, и мы сегодня работаем над этой темой. Думаем, что в результате переговоров и мероприятий удастся разрешить эту ситуацию", - пообещала омбудсмен.

Она добавила, что спасение курских жителей - очень тяжелая тема. "Мы с вами являемся свидетелями героических поступков наших военнослужащих, которые спасают гражданских мирных жителей Курской области", - сказала Москалькова.