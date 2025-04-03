Каллас призвала усилить военную поддержку Киева ради прекращения военных действий

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас высказала мнение, что для прекращения военных действий на Украине Евросоюз должен усилить военную поддержку Киева.

"Мы все согласны с этим. И я рада видеть, что по итогу наших продолжающихся обсуждений несколько государств-членов Европейского союза в последние дни взяли на себя новые обязательства", - сказала она журналистам в Варшаве после неформального совещания министров обороны некоторых стран Евросоюза.

"Франция объявила о дополнительных 2 млрд евро поддержки. Германия выделит до 12 млрд евро в ближайшие годы, и Швеция пообещала на 1,4 млрд евро военной помощи", - продолжила глава дипломатии ЕС.

По ее словам, Евросоюз отдает приоритет поставке 2 млн артиллерийских снарядов Украине в 2025 году.

"Это и реалистично, и достижимо. Мы можем сделать это вместе со всеми европейскими союзниками. И сегодняшние обсуждения помогли уточнить наши планы", - сказала Каллас.

Министры обороны также обсудили, "как Евросоюз может поддержать гарантии безопасности для Украины вместе с "коалицией желающих", продолжила она.

"В распоряжении Евросоюза есть много инструментов, от финансирования оборонной промышленности Украины до расширения программ обучения украинских солдат, а также ужесточения санкций, которые оказывают давление на Россию, поскольку самая сильная гарантия безопасности - это сильная украинская армия", - считает глава европейской дипломатии.