В США заявили, что ЕС придется принять участие в мирном соглашении по Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Вашингтоне считают, что Евросоюз так или иначе будет вовлечен в заключение сделки по завершению украинского конфликта, так как в рамках соглашения Москва может запросить смягчения санкций со стороны блока, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Официальные лица из США заявили своим европейским коллегам, что ЕС придется принять участие в любом мирном соглашении по Украине в связи с тем, что Россия в рамках сделки хочет ослабления санкций, введенных блоком", - пишет агентство со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

США также оповестили европейских коллег, что приоритетной задачей является прекращение боев, а после этого - обсуждение таких вопросов, как потенциальные гарантии безопасности для Украины.

Ранее представители США провели встречи с официальными лицами из России и Украины для обсуждения урегулирования конфликта, тогда как с ЕС в таком формате этот вопрос не обсуждался. Некоторые европейские лидеры высказывали недовольство в связи с таким подходом.