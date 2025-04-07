Почти 700 домов остаются без электричества в Иркутской области после урагана

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - После урагана в минувшую субботу в Иркутской области остаются без электроснабжения 693 дома в десяти населенных пунктах трех муниципальных образований, сообщается на сайте регионального управления МЧС в понедельник.

"По состоянию на 10:00 (по Иркутску) 07.04.2025 под отключением находятся 3 МО (10 н.п., 693 дома, в которых проживают 1775 человек, из них 406 детей, 10 СЗО)", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечалось, в прошедшую субботу скорость ветра в регионе достигала 34 м/с.

В Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах в результате пожаров на фоне штормового ветра огнем уничтожено 17 жилых домов, два социально значимых объекта, 13 хозяйственных построек различного назначения и складское помещение.

Порывами ветра повреждено 40 кровель, семь ограждений (заборы), две автобусные остановки, повалено 18 деревьев, 12 опор линий электропередачи.

За медицинской помощью обратились семь человек, один из них - подросток 15 лет.