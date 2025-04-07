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Что случилось этой ночью: понедельник, 7 апреля

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, белорусские таможенники пресекли ввоз в РФ более полтонны взрывчатки, МИД намерен возвратить дипсобственность РФ в США

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Овечкин побил рекорд Гретцки. Он провел 895-й гол в своей карьере чемпионатах в НХЛ, отличившись в матче против "Нью-Йорк Айлендерс".

- Знаменитости поздравляют Овечкина с рекордом. Восхищение его успехом выразили многие представители мирового спорта и деятели искусств.

- Таможенники Белоруссии пресекли попытку ввоза в Россию 580 кг взрывчатки. Провезти через белорусско-польскую границу и транспортировать в РФ особо мощное взрывчатое вещество пытался 41-летний водитель.

- МИД будет добиваться возвращения дипсобственности РФ в США. Об этом в интервью "Известиям" рассказал Сергей Рябков.

- Почти 700 домов остаются без электричества в Иркутской области после урагана. Порывами ветра повреждено 40 кровель и 12 опор линий электропередачи.

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