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Более 1,3 тыс. домов остаются без света в Иркутской области после урагана

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутской области после субботнего урагана без электроснабжения остается более 1,3 тыс. домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в воскресенье.

"В настоящее время из-за ветра, скорость которого достигала 34 м/с, без электроснабжения остаются 1 331 жилой дом в 16 населенных пунктах в четырех районах области", - говорится в сообщении.

В Нижнеудинском районе, где сложилась самая сложная обстановка, работает начальник регионального главка МЧС Вячеслав Федосеенко в составе рабочей группы правительства Иркутской области, сообщили в пресс-службе.

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По оперативной информации, в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах в результате пожаров на фоне штормового ветра огнем уничтожено 17 жилых домов, два социально значимых объекта, 13 хозяйственных построек различного назначения и складское помещение. Порывами ветра повреждено 40 кровель, семь ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линий электропередачи, повреждены две автобусные остановки.

За медицинской помощью обратились семь человек, один из них подросток 15 лет.

Иркутская область
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