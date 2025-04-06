Семь человек пострадали из-за урагана в Иркутской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после прохождения урагана в Иркутской области обратилось семь человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"За прошедшие сутки к в медицину катастроф обратились семь человек, в том числе один ребёнок. Всем была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались", - написал он.

Кобзев также сообщил, что, по уточненным данным, в результате вызванных ураганом пожаров уничтожено 17 жилых домов.

Также в результате урагана, по предварительным данным, в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель, 7 ограждений (заборы), повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередачи, повреждены две автобусные остановки.