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Последствия урагана устраняют в Иркутской области

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Холодный фронт, принесший в Иркутскую область ураганный ветер, пожары, повреждения жилых домов и инфраструктуры, более не представляет угрозы, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале в воскресенье.

""Ночью он сместился в сторону озера Байкал, задев Черемховский, Ольхонский, Эхирит-Булагатский районы. Но расслабляться рано. Сегодня ждем усиление ветра до 20 метров в секунду, это будет еще одним испытанием области на прочность", - написал губернатор.

Кобзев отмечает, что на данный момент большая часть из превентивно обесточенных населенных пунктов вновь подключена к электроснабжению.

"На 07:00 без света остаются 46 населенных пунктов. По ним ещё работают энергетики", - написал он.

На Восточно-Сибирской железной дороге движение идет в штатном режиме. Несколько пассажирских составов были задержаны на 4-5 часов.

Игорь Кобзев Иркутская область
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