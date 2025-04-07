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Производитель спецодежды "Булава" купил четыре ростовских фабрики "Глории Джинс"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Булава" (Ростов-на-Дону) приобрело две производственные площадки российского производителя и продавца одежды "Глория Джинс" (GJ) в Усть-Донецке и Красном Сулине Ростовской области, сообщает областное Министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Ранее инвестор выкупил предприятия "Глории Джинс" в городах Гуково и Зверево. На всех площадках сохранен персонал - порядка 500 сотрудников.

Фабрики в Усть-Донецке, Красном Сулине, Гуково и Зверево работают в одну смену и выпускают демисезонную одежду. Новый инвестор планирует автоматизировать производственные площадки и обновить оборудование.

"Сохранение рабочих мест и производственного потенциала - приоритетная задача, которую перед промышленным блоком правительства ставит глава региона Юрий Слюсарь", - прокомментировал вице-губернатор области Игорь Сорокин.

Он также сообщил, что принадлежавшие ранее "Глории Джинс" производственные мощности в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская также переданы новому инвестору - ИП Роговой. Рабочие места на площадках сохранены.

В январе 2025 года стало известно о закрытии части производственных мощностей "Глории Джинс".

Комментируя закрытие фабрик, основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников заявил ростовской газете "Город N", что производственный сегмент группы убыточен. "(...) нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т.к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России - N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания", - заявлял он.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов в более чем 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области. На конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

ООО "Булава" зарегистрировано 15 ноября 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, 79% долей компании владеет Галина Банникова, еще 21% принадлежат ООО "Триада-ТКО" (Москва). Основной вид деятельности компании - производство спецодежды. В январе прошлого года компания ввела в эксплуатацию швейную фабрику полного цикла по производству спецодежды в городе Шахты Ростовской области стоимостью 200 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, "Триада-ТКО" (входит в ГК "Калашников") вошла в состав учредителей ООО "Булава" 25 февраля 2025 года. "Триада-ТКО", согласно информации на ее сайте, производит военную экипировку.

Глория Джинс Гуково Калашников Ростовская область Галина Банникова ООО "Булава"
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