Экс-гендиректор "Глории Джинс" Басов перестал быть совладельцем компании

Материнскую компанию группы консолидировал фонд "Имени св. великомученицы Анастасии Узорешительницы"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Максим Басов, в конце января покинувший руководящие посты в компаниях группы "Глория Джинс", вышел из состава владельцев материнской компании группы - ООО "ВВМ Инвестментс".

По данным ЕГРЮЛ, доля Басова в "ВВМ Инвестментс" сократилась с 1% до нуля. При этом доля фонда "Имени св. великомученицы Анастасии Узорешительницы", учрежденного основателем "Глории Джинс" Владимиром Мельниковым, выросла с 99% до 100%. Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 12 февраля.

Мельников ранее владел "ВВМ Инвестментс" напрямую, но в июле 2024 года перевел компанию в собственность фонда. Вскоре после этого, в сентябре 2024 года, 1% в уставном капитале ООО получил Басов.

Мельников пояснял, выделение миноритарной доли в ООО Басову было частью первоначальных договоренностей, условия которых конфиденциальны.

Басов, в прошлом возглавлявший "Русагро" и "СУЭК", был назначен гендиректором двух ключевых активов группы - АО "Глория Джинс" (консолидирует торговые операции) и АО "Корпорация Глория Джинс" (консолидирует производственные активы) в июне 2024 года. Тогда же он возглавил и "ВВМ Инвестментс".

Комментируя свое назначение, Басов отмечал, что "нам предстоит много работы по перестройке "Глории Джинс" и превращению компании в современный технологичный международный бизнес".

Вместе с тем, спустя семь месяцев, в январе 2025 года, Басов ушел с руководящих постов во всех трех компаниях.

Тогда же, в январе стало известно о закрытии части производственных мощностей "Глории Джинс" (двух швейных фабрик в Ростовской области). Комментируя закрытие фабрик, Мельников заявил ростовской газете "Город N", что производственный сегмент группы убыточен.

"(...) нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т.к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России - N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания", - заявил он.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов в более чем 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области. На конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.