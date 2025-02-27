Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Булава" (Ростов-на-Дону) приобретает производственные площадки производителя и продавца одежды "Глория Джинс" (GJ) в Гукове и Звереве, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"На производственные площадки, ранее принадлежавшие корпорации "Глория Джинс", в Гуково и Зверево зашел новый инвестор - ООО "Булава". Он обеспечил трудоустройство всех работников, это порядка 400 человек", - написал он в Telegram.

Источник "Интерфакса" в "Глории Джинс" сообщил, что в настоящее время сделка находится в процессе оформления.

"Сделка еще не завершена", - добавил он.

Слюсарь заявил, что также привлечен инвестор, которому передано право аренды производственных площадок "Глории Джинс" в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская. Там тоже сохранены все рабочие места.

"По остальным площадкам переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются", - написал Слюсарь.

В январе 2025 года стало известно о закрытии двух швейных фабрик "Глории Джинс" в Ростовской области. Комментируя закрытие фабрик, основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников заявил ростовской газете "Город N", что производственный сегмент группы убыточен.

"(...) нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т.к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России - N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания", - заявлял он.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов в более чем 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области. На конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

ООО "Булава" зарегистрировано 15 ноября 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, 79% долей компании владеет Галина Банникова, еще 21% принадлежат ООО "Триада-ТКО" (Москва). Основной вид деятельности компании - производство спецодежды. В январе прошлого года компания ввела в эксплуатацию швейную фабрику полного цикла по производству спецодежды в городе Шахты Ростовской области стоимостью 200 млн рублей.