Поиск

Производитель спецодежды "Булава" купит часть ростовских фабрик "Глории Джинс"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Булава" (Ростов-на-Дону) приобретает производственные площадки производителя и продавца одежды "Глория Джинс" (GJ) в Гукове и Звереве, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"На производственные площадки, ранее принадлежавшие корпорации "Глория Джинс", в Гуково и Зверево зашел новый инвестор - ООО "Булава". Он обеспечил трудоустройство всех работников, это порядка 400 человек", - написал он в Telegram.

Источник "Интерфакса" в "Глории Джинс" сообщил, что в настоящее время сделка находится в процессе оформления.

"Сделка еще не завершена", - добавил он.

Слюсарь заявил, что также привлечен инвестор, которому передано право аренды производственных площадок "Глории Джинс" в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская. Там тоже сохранены все рабочие места.

"По остальным площадкам переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются", - написал Слюсарь.

В январе 2025 года стало известно о закрытии двух швейных фабрик "Глории Джинс" в Ростовской области. Комментируя закрытие фабрик, основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников заявил ростовской газете "Город N", что производственный сегмент группы убыточен.

"(...) нет новых технологий для развития и производительности и мы убыточны, т.к. одни уходят на СВО (как мужчины, так и женщины), а другие - шить однообразную одежду с большими заказами и большей зарплатой. У нас очень разнообразный продукт и мы (сохраняя собственное производство в России - N) очень уступаем в качестве, моде и цене альтернативным поставщикам. Просто говоря - это очень убыточно. Мы больше не производственная, а ретейлер-компания", - заявлял он.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов в более чем 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области. На конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

ООО "Булава" зарегистрировано 15 ноября 2022 года. По данным ЕГРЮЛ, 79% долей компании владеет Галина Банникова, еще 21% принадлежат ООО "Триада-ТКО" (Москва). Основной вид деятельности компании - производство спецодежды. В январе прошлого года компания ввела в эксплуатацию швейную фабрику полного цикла по производству спецодежды в городе Шахты Ростовской области стоимостью 200 млн рублей.

Глория Джинс Гуково Ростов-на-Дону Юрий Слюсарь Шахты Владимир Мельников ООО "Булава"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв у крыльца самарского правительства расследуют как теракт

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Союзмолоко не исключает намерений ряда производителей повысить цены на молоко

Мужчина погиб при атаке украинского дрона в Белгородской области

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Несколько землетрясений магнитудой до 6,5 произошли у берегов Камчатки

Что произошло за день: среда, 26 февраля

По делам о наемничестве в украинском конфликте проходят 845 иностранцев

Вице-губернатор Вологодской области Денис Алексеев арестован по делу о коррупции

Апелляция отклонила жалобы Ким и Бакальчука в рамках спора вокруг Wildberries

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО

В Думу внесен законопроект о праве ФСБ создавать собственные СИЗО
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе346 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2190 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5917 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ31 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });