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Торговая компания "Глории Джинс" в 2024 году увеличила чистую прибыль в 6 раз

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - АО "Глория Джинс" (консолидирует торговые операции корпорации "Глория Джинс") в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 183,4 млн рублей, что в 6,3 раза больше, чем в 2023 году, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 1,1% - до 28,859 млрд рублей, валовая прибыль также снизилась на 1,1%, до 28,859 млрд рублей.

Коммерческие расходы в прошлом году уменьшились на 3,2%, до 25,516 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 3,343 млрд рублей (рост на 19,3%). Прочие доходы АО выросли в 1,9 раза, до 2,228 млрд рублей, прочие расходы - на 33,3%, до 2,952 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 158,367 млн рублей (рост в 1,4 раза).

Кредиторская задолженность компании в 2024 году снизилась с 5,238 млрд до 3,874 млрд рублей, дебиторская - с 4,846 млрд до 3,106 млрд рублей.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов более чем в 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области. На конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

В январе 2025 года стало известно о закрытии части производственных мощностей "Глории Джинс" - двух швейных фабрик в Ростовской области. В феврале сообщалось, что ООО "Булава" (Ростов-на-Дону) приобретает производственные площадки в Гукове и Звереве Ростовской области.

Комментируя закрытие фабрик, основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников сообщил, что производственный сегмент группы убыточен. "Мы больше не производственная, а ритейлер-компания", - заявлял он.

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