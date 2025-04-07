Производственная компания "Глории Джинс" в 2024г снизила чистую прибыль в 4 раза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Производитель одежды АО "Корпорация "Глория Джинс"" в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,641 млрд рублей, что в 4,3 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка снизилась на 14%, до 57,582 млрд рублей.

Себестоимость в минувшем году сократилась на 5,3%, до 21,822 млрд рублей. Валовая прибыль составила 35,76 млрд рублей (снижение на 18,6%).

Коммерческие расходы АО сократились на 1,1%, до 31 млрд рублей, управленческие - на 23,3%, до 834,9 млн рублей. Прибыль от продаж снизилась в 2,9 раза, до 3,894 млрд рублей. Прочие доходы сложились в сумме 2,546 млрд рублей (снижение в 1,7 раза), прочие расходы - 3,388 млрд рублей (снижение на 16,8%). Прибыль до налогообложения сократилась в 4 раза - до 2,298 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании в 2024 году выросла с 4 млрд рублей до 9,064 млрд рублей, дебиторская уменьшилась с 28,68 млрд рублей до 20,818 млрд рублей.

В январе 2025 года стало известно о закрытии части производственных мощностей "Глории Джинс". Ростовское ООО "Булава" приобрело производственные площадки компании в Усть-Донецке, Красном Сулине, Гуково и Зверево Ростовской области. Производственные мощности в Зернограде, Сальске и станице Егорлыкская переданы другому инвестору - ИП Роговой.

Комментируя закрытие фабрик, основатель "Глории Джинс" Владимир Мельников отмечал, что производственный сегмент группы убыточен. "Мы больше не производственная, а ритейлер-компания", - заявлял он.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду и аксессуары. Сеть ритейлера насчитывает свыше 600 магазинов в более чем 300 городах, также компания имеет три логистических комплекса в Новосибирске, Подольске и Ростовской области. На конец 2024 года у "Глории Джинс" насчитывалось 10 производственных площадок.

Как сообщалось, АО "Глория Джинс" (консолидирует торговые операции группы "Глория Джинс"), в 2024 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 183,4 млн рублей, что в 6,3 раза больше, чем в 2023 году. Выручка сократилась на 1,1% - до 28,859 млрд рублей, валовая прибыль также снизилась на 1,1%, до 28,859 млрд рублей.