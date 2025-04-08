Иск Генпрокуратуры к Богданчикову, Гарберу и кипрским компаниям отложен до июня

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Заседание Арбитражного суда Сахалинской области по иску Генпрокуратуры о выводе из-под управления государства доли в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис", которое обслуживает шельфовые проекты на Сахалине, отложено до 2 июня, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Информация о принятом (8 апреля - ИФ) судебном акте об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания - 2 июня 2025 года 14:00 местного времени (06:00 по Москве)", - говорится в картотеке.

4 апреля в суд поступили ходатайства от компаний "Форпроект" и "Восток-Инком", которые попросили отложить разбирательство. 1 апреля ООО "Реестр-РН" заявило ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

В начале февраля 2025 года Генпрокуратура заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Services Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Также он был председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер был членом совета.

В иске говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тысяч рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", которые, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат "Восток-Инкому". К иностранным совладельцам СП у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

Арбитражный суд Сахалинской области ввел обеспечительные меры в отношении "Восток-Инкома" и материнского "Форпроекта", а также "Сахалин-Шельф-Сервиса".

25 марта суд оставил без движения заявление СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" об отмене обеспечительных мер, так как компания не предоставила документ об оплате госпошлины в размере 30 тысяч рублей, которые она должна была оплатить при подаче ходатайства. Сама компания в финансовом отчете за 2024 год сообщила, что обеспечительные меры не препятствуют ее производственно-хозяйственной деятельности.

31 марта суд в ходе предварительного заседания удовлетворил ходатайство представителя прокуратуры и решил рассматривать иск в закрытом режиме. Суд также удовлетворил заявление АО "Форпроект" об отмене обеспечительных мер в отношении этой компании.