Предварительное заседание по иску к Богданчикову и Гарберу продолжится 8 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Предварительное заседание Арбитражного суда Сахалинской области по иску Генпрокуратуры РФ к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и ряду кипрских компаний, состоявшееся в понедельник, продолжится 8 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Судья объявила перерыв. Предварительное заседание продолжится 8 апреля в 16:00 местного времени (08:00 по Москве)", - сказал собеседник агентства.

Удовлетворил ли в понедельник суд ходатайство СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" (работает на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки) об отмене обеспечительных мер в рамках иска Генпрокуратуры, в пресс-службе не комментируют, ссылаясь на закрытый судебный процесс.

Согласно картотеке арбитражных дел, в ходе предварительного заседания судье поступило два ходатайства, одно из них от Богданчикова - об ознакомлении с материалами дела.

Как сообщалось, в понедельник суд удовлетворил ходатайство представителя Генпрокуратуры и решил рассматривать иск в закрытом режиме.

В начале февраля Генпрокуратура РФ заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited. Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Также он был председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер - членом совета.

В исковом заявлении говорится, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии "Сахалин-Шельф-Сервис". В ходе ряда сделок доля с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тыс. рублей. Конечным владельцем одного из акционеров СП - "Восток-Инкома" - в 2010 году стали кипрские компании, которые в 2020 году приобрели Богданчиков и Гарбер.

Генпрокуратура намерена взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", которые, по данным ЕГРЮЛ, принадлежат "Восток-Инкому". К иностранным совладельцам у Генпрокуратуры претензий нет. Японская Marubeni Corp. владеет 25,77%, 21,64% - американская International Development Services Inc.

Суд по требованию Генпрокуратуры ввел обеспечительные меры: наложил арест на все акции "Восток-Инкома" и материнского "Форпроекта", запретил вносить любые изменения в реестр акционеров этих компаний; наложил арест на долю "Восток-Инкома" в "Сахалин-Шельф-Сервисе", на денежные средства "Сахалин-Шельф-Сервиса", а также на все принадлежащие этой компании ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юрлиц. Также суд арестовал все недвижимое имущество "Сахалин-Шельф-Сервиса" и обязал руководство компании обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества, ее бесперебойную хозяйственную деятельность.

В обоснование заявления о принятии обеспечительных мер указано, что СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" оказывает услуги, в том числе по перевалке нефтепродуктов, на базе единственного на Дальнем Востоке специализированного Сахалинского Западного морского порта (г. Холмск), в связи с чем включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте. Его капитализация превышает 10 млрд рублей, а ежегодная выручка - 3 млрд рублей. Истец подчеркивал, что "Сахалин-Шельф-Сервис" представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" просило суд отменить обеспечительные меры в части запрета принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов, распределении прибыли и убытков, открывать новые банковские счета, совершать любые действия, ухудшающие положение работников, отчуждать активы, останавливать (приостанавливать) хозяйственную деятельность; обязания обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества данной организации, ее бесперебойную хозяйственную деятельность. Суд назначил рассмотрение этого вопроса на 31 марта, за полчаса до начала предварительного судебного заседания.