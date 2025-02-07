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Генпрокуратура подала в суд иск к Сергею Богданчикову и Марку Гарберу

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и ряду кипрских компаний, говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 6 февраля, к производству он пока не принят. Суть требований не раскрывается. Также Генпрокуратура 7 февраля направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер.

Персональные данные ответчиков в картотеке не указаны. Полный тезка одного из них, Сергей Михайлович Богданчиков, в 1998-2010 годах возглавлял "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Также он был председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Марк Гарбер - членом совета.

В числе ответчиков указан ряд кипрских компаний: Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited.

Генпрокуратура Марк Гарбер Сергей Богданчиков
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