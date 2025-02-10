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Генпрокуратура намерена взыскать в доход РФ 52,6% долей СП "Сахалин-Шельф-Сервис"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура намерена через Арбитражный суд Сахалинской области взыскать в доход государства 52,58% долей СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", работающего на углеводородных шельфовых проектах Сахалина и Камчатки и связанного с Сергеем Богданчиковым и Марком Гарбером.

По данным ЕГРЮЛ, 52,58% долей "Сахалин-Шельф-Сервиса" принадлежат "Восток-Инкому", 25,77% - японской Marubeni Corp., 21,64% - американской International Development Services Inc. К иностранным совладельцам у Генпрокуратуры претензий нет.

Суть иска

В картотеке арбитражных дел говорится, что ряд кипрских компаний совершил множество сделок, в результате которых наиболее крупная доля уставного капитала "Сахалин-Шельф-Сервиса" оказалась у "Восток-Инкома" через цепочку юрлиц принадлежащего кипрским компаниям.

При этом ранее сообщалось, что Генпрокуратура 6 февраля заявила иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и кипрским Panlaw Servies Limited, Cypcoservice Limited, Calmco Holding Ltd, Ilion Nominees Limited, Olycrown Limited, Lightflow Limited, Fontpark Limited, Elpico Nominees Limited. Богданчиков в 1998-2010 годах возглавлял НК "Роснефть", а до этого в течение двух лет был гендиректором АО "НК "Роснефть"-Сахалинморнефтегаз". Также он был председателем совета директоров сахалинской компании, а партнер GHP Group Гарбер - членом совета.

"Коммерсантъ", ссылаясь на исковые требования Генпрокуратуры, сообщает, что, по данным итогов надзорных проверок, Богданчиков, будучи президентом "Роснефти", "использовал свое служебное положение в целях незаконного обогащения" и реализовал схему по выводу из-под управления государства долей в совместном предприятии.

В ходе ряда сделок доля "Сахалин-Шельф-Сервиса" с активами в 900 млн рублей была продана за 44 тысячи рублей. Конечным владельцем "Восток-Инкома" в 2010 году стали кипрские компании. А в 2020 году эти офшоры приобрели Богданчиков и Гарбер.

"Для этого 30 марта 2020 года были проведены почти два десятка однотипных сделок, в результате которых ответчикам досталось 52,6% долей в уставном капитале СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис", принадлежащих АО "Восток-Инком". Участвовавшие в них иностранные компании Генпрокуратура считает "подставными" или "техническими", поскольку никакой финансово-хозяйственной деятельности они не вели, а став номинальными держателями долей российского стратегического общества, обеспечили скрытое владение им со стороны господ Богданчикова и Гарбера", - сообщает издание.

Обеспечение иска

В картотеке арбитражных дел говорится, что Генпрокуратура заявила требование о принятии ряда обеспечительных мер: наложить арест на все акции "Восток-Инкома" и материнского "Форпроекта", запретить вносить любые изменения в реестр акционеров этих компаний; наложить арест на долю "Восток-Инкома" в "Сахалин-Шельф-Сервисе", на денежные средства "Сахалин-Шельф-Сервиса", а также на все принадлежащие этой компании ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юрлиц. Также истец просил арестовать все недвижимое имущество "Сахалин-Шельф-Сервиса" и обязать руководство компании обеспечить сохранность движимого и недвижимого имущества, ее бесперебойную хозяйственную деятельность.

"В обоснование заявления о принятия обеспечительных мер указано, что СП ООО "Сахалин-Шельф-Сервис" оказывает услуги, в том числе по перевалке нефтепродуктов, на базе единственного на Дальнем Востоке специализированного Сахалинского Западного морского порта (Холмск), в связи с чем включено в реестр субъектов естественных монополий на транспорте (приказ ФСТ России от 27.01.2010 № 19-т). Его капитализация превышает 10 млрд рублей, а ежегодная выручка - 3 млрд рублей", - приводит суд позицию Генпрокуратуры.

Истец подчеркивает, что "Сахалин-Шельф-Сервис" представляет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Надзорными мероприятиями выявлено, что над стратегическим предприятием в обход предусмотренного законом порядка установлен иностранный контроль гражданином Республики Кипр, а также Федерации СентКитс и Невис (Британское содружество наций).

Суд согласился с позицией Генпрокуратуры и принял требуемые обеспечительные меры.

Суд назначил заседание по иску Генпрокуратуры на 31 марта.

Генпрокуратура Сахалин Кипр Роснефть Сахалин-Шельф-Сервис Сергей Богданчиков Марк Гарбер
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