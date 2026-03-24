В ВС России в 2026 году подготовят больше 70 тысяч специалистов по беспилотникам

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах России в 2026 году планируют подготовить более 70 тысяч специалистов войск беспилотных систем, сообщил в Совете Федерации замначальника Генштаба ВС Анатолий Концевой.

"На данный момент у нас, конечно, очень большое количество специалистов. Мы в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить для интересов наших войск беспилотных систем", - сказал он.

В декабре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов заявил, что будет сформирован новый род войск - войска беспилотных систем. В июне 2025 года президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить максимально быстрое и качественное развертывание и развитие создаваемых войск беспилотных систем.

В ноябре 2025 года стало известно, что в Вооруженных силах завершено создание этих войск. Также сообщалось, что в стране создают высшее военное учебное заведение войск беспилотных систем.

Владимир Путин Андрей Белоусов Генштаб ВС России Анатолий Концевой
