Группировки "Днепр", "Юг", "Восток" и "Центр" улучшили свои позиции в зоне СВО

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российские войска улучшают свои позиции на ряде участков в зоне специальной военной операции, за сутки украинская армия потеряла более 1,2 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Елизаветовки, Лысовки, Преображенки, Удачного, Котляровки, Новосергеевки и Богдановки", - заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

По его данным, в течение суток в зоне ответственности группировки "Центр" армия Украины потеряла более 425 военнослужащих.

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил, что подразделения группировки при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации в течение суток нанесли поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных, штурмовой бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Каменки, Купянска, Боровой, Нового, Макеевки, Ямполя и Кировска.

Он заявил, что за сутки уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ, 34 пункта управления БПЛА, 10 минометных расчетов, 3 станции Starlink, а общие потери ВСУ в данном районе составили более 220 человек.

"В ходе активных действий подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований механизированных бригад и отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Отрадного, Раздольного, Малиновки, Мирного и Вольного Поля", - проинформировал начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку Paladin, два автомобиля, радиолокационную станцию "Рада", станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, три беспилотных летательных аппарата самолетного типа, девять пунктов управления беспилотной авиации", - заявил Гордеев.

Подразделения "Южной" группировки за сутки улучшили позиции по переднему краю, нанесли удары по подразделениям шести украинских бригад, сообщил представитель группировки Евгений Третьяков.

"Ранеными и убитыми противник потерял до 305 военнослужащих. Уничтожен танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов", - заявил Третьяков.

По информации Ярослава Якимкина, представителя группировки "Север", за минувшие сутки на белгородском направлении нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной и механизированной бригад, бригады теробороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Миропольская, Тарутино, Турья и Угроеды Сумской области.

"Потери противника составили до 80 военнослужащих", - сказал Якимкин.

"Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах Новоданиловки, Новоандреевки, Приднепровского и Токаревки. Уничтожены до 85 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М-113, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка, станция контрбатарейной борьбы, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - заявил в субботу начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.