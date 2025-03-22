Группировки "Центр", "Запад" и "Южная" сообщили об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российские войска улучшили позиции на ряде участков в зоне спецоперации и продолжили продвижение в глубину украинской обороны, за сутки потери ВСУ составили более 1,1 тыс. военнослужащих.

"Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и бригады национальной гвардии Украины в районах Красноармейска, Новопавловки, Удачного, Димитрова, Чумишина, Троицкого, Срибного и Алексеевки", - заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его информации, в течение суток потери украинских сил в зоне ответственности группировки "Центр" составили более 425 военнослужащих, шесть бронемашин, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

В группировке "Запад" заявили об улучшении тактического положения и продвижении в глубину украинской обороны. Действия подразделений группировки поддерживала авиация, расчеты тяжелых огнемётных систем и артиллерия, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, за сутки нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии Украины в районах Тищенковки, Кондрашовки, Голубовки и Купянска.

Потери армии Украины на этом участке составили более 255 военнослужащих, пять бронемашин, четыре пикапа, семь орудий полевой артиллерии, четыре минометных расчета, сообщил Бигма.

"Трое военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, четыре станции спутниковой связи Starlink, 27 пунктов управления БПЛА и два полевых склада боеприпасов", - сказал представитель группировки "Запад".

По его данным, расчетами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 36 беспилотников самолетного типа.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны, штурмовой бригады "Лють" и двух бригад Нацгвардии в районах Зари, Александрополя, Валентиновки, Новой Полтавки, Северска, Новооленовки, Катериновки, Старониколаевки, Часова Яра и Иванополя", - сообщил представитель группировки Евгений Третьяков.

По его информации, за сутки ранеными и убитыми в зоне действий "Южной" группировки украинская армия потеряла до 210 военнослужащих. "Уничтожено семь автомобилей, три артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - сказал Третьяков.

Подразделения группировки "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Михайловское и Осоевка Сумской области.

"ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, инженерную машину разминирования и три артиллерийских орудия", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Север" Ярослав Якимкин.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки "Восток", сообщил о продвижении в глубину обороны армии Украины, в ходе которого подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике формирований четырех украинских бригад в районах Богатыря, Комара, Федоровки и Веселого.

"В течение суток противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, три орудия полевой артиллерии, пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, шесть тяжелых коптеров "Баба Яга" и семь пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и четырех бригад береговой обороны ВСУ в районах Каменского, Приднепровского, Велетенского и Антоновки. Уничтожено до 70 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.