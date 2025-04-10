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Минпромторг видит потенциал роста продаж российского вина в общепите

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Доля российского вина в кафе и ресторанах в 2024 году составила 48%, или около 17 млн литров, сообщили в Минпромторге и призвали сектор HoReCa активнее использовать отечественные вина, участвовать в акции "Дни российских вин".

"У нас в общественном питании в 2024 году, в сегменте кафе и ресторанов, продано 35 млн литров вина. Из них в натуральном выражении 48%, около 17 млн литров, - российское вино, - заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов на церемонии официального открытия весеннего этапа всероссийской акции "Дни российских вин". - В общественном питании заложен не просто резерв роста продаж. Это еще промоушн, культура потребления. Поэтому мы просим коллег из сегмента HoReCa активно вовлекаться в акцию".

В 2025 году в акции участвуют более 150 предприятий, кафе и ресторанов. "Если говорить о рознице, то это 45 тысяч торговых точек. По сути, все федеральные сети, часть региональных сетей, местные сети", - сказал Кузнецов.

С 1 апреля 2025 года вступил в силу ГОСТ, который рекомендует ресторанам, кафе и барам отводить отечественным винам 20% в винных картах.

Кузнецов также сообщил, что по итогам 2024 года продажи российских игристых вин в рознице показали рост на 15%, хотя среднерыночный рост реализации игристых вин составил 8,6%. "То есть продажи российских вин росли почти в два раза быстрее, чем показатель по рынку", - сказал он. Причем в сегменте общественного питания продажи российских игристых вин выросли на 27%.

"Это говорит о том, что потребители разумно начинают отдавать предпочтение или, во всяком случае, оказывать доверие нашему продукту", - считает глава департамента.

Акция "Дни российских вин" проходит дважды в год: с апреля по июнь, когда в продаже появляются вина предыдущего года урожая, и в октябре - ноябре, когда на юге России заканчивается сбор винограда. Она направлена на поддержку отечественных виноделов, продукция которых выделяется на полке, а также на более широкое знакомство потребителей с отечественной продукцией.

По оценке Минпромторга, в дни проведения акции продажи российских вин в рознице увеличиваются на 30-40%.

Минпромторг Никита Кузнецов
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