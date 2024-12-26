Магазинам и ресторанам могут резко повысить обязательную долю российских вин

Предлагается повысить ее за семь лет до 70%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Обязательная доля отечественного вина на внутреннем рынке России может резко вырасти в ближайшие годы.

Увеличить в течение семи лет долю российских вин в торговле и общественном питании до 70% предложил экс-министр сельского хозяйства, глава "Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева" Александр Ткачев - по информации источника "Интерфакса" на рынке, он направил соответствующее письмо на имя президента Владимира Путина.

Источник в одном из профильных ведомств сообщил "Интерфаксу", что на письме стоит положительная резолюция главы государства. Просьба поддержать предложение Ткачева адресована вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, главам Минсельхоза и Минпромторга Оксане Лут и Антону Алиханову.

Минпромторг подготовил законопроект, в соответствии с которым доля российских вин в торговле должна быть не менее 20%. В ноябре вышел ГОСТ на винные карты ресторанов и кафе, который рекомендует довести до 20% долю российских вин от общего числа наименований вин.

По словам источника агентства, Ткачев считает показатель в 20% "явно недостаточным".

"Предлагаю ввести прогрессивную шкалу на будущие временные периоды: каждый год плюс 10% и так до 70%. Это хороший сигнал для виноделов, которые смогут правильно планировать закладку виноградников, наращивать производство и гарантировать поставки продукции на рынок, а также для розничных сетей и рестораторов, которые смогут обеспечить планирование закупок в среднесрочной перспективе и тем самым также стимулировать наращивание производства", - цитирует он письмо.

Свою позицию Ткачев аргументирует тем, что российское виноделие вышло на новый этап развития, но его по-прежнему сдерживают высокая зависимость от импорта и сокращение маржинальности бизнеса, при этом сохраняется агрессивная конкуренция со стороны иностранных вин. До сих пор вина из недружественных стран формируют в среднем 58% ассортимента. На "дружественные" вина приходится 26%, на российские - 16%, годом ранее было 10%. При этом качество иностранных вин слабо подвержено контролю. В связи с этим он предлагает также наделить Минсельхоз полномочиями по контролю качества продукции и возможностью принятия решений о приостановке поставок из отдельных стран.

Кроме того, Ткачев считает необходимым отказаться от нулевых ввозных пошлин, действующих на вино из некоторых недружественных стран, продолжить политику повышения пошлин для иностранных вин (в настоящее время 25%).

"Реализация государством защитных мер будет способствовать оздоровлению конкуренции, долгосрочному стимулированию собственного производства", - считает он.

В 2023 году общая площадь виноградников составила 105,3 тысячи га, что на 4,05% больше по сравнению с предыдущим годом, рост на ближайшую перспективу - 6,22 тысячи га новых виноградников, напоминается в письме.