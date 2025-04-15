Президент Simple Group отметил нехватку российского вина для продажи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Simple Group, один из ведущих импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России, планирует в этом году продать российского вина на 4 млрд рублей, однако его не хватает, для поддержки отечественных производителей нужны более эффективные меры, заявил на круглом столе в Совете Федерации президент компании Максим Каширин.

"Мы десять лет занимаемся российским вином, самый крупный его дистрибьютор в стране - дистрибутируем продукцию 12 российских виноделен и в этом году продадим российского вина на 4 млрд рублей. Это большая цифра, - сказал он. - Мы обеспечиваем полностью все каналы продаж и весь сбыт для очень многих российских производителей. И, честно говоря, вина просто не хватает уже для продажи".

По его словам, несмотря на рост производства в последнее время, потребление вина в России составляет всего около 7 литров на человека в год. "Вот северные страны Европы потребляют где-то по 20 литров вина на душу населения спокойно, не производят при этом вино. Это нормальная цифра, которая должна быть у нас, или хотя бы 12 литров как целевая модель", - сказал он.

В то же время он отметил "перекос" в сторону потребления крепких напитков.

"Крепкие спиртные напитки у нас сегодня "перекошены" вверх, пиво тоже, потому что это самая дешевая продукция с точки зрения градусов. Дешевле градусов, чем в водке и в пиве, нет. Вино не будет продаваться, нет смысла покупать, нет смысла тратить деньги потребителю, гораздо проще купить пиво, водку в пересчете на градус это дешевле", - сказал он.

Как считает Каширин, для развития отечественного виноградарства и виноделия необходимы более эффективные меры. "Парадокс состоит в том, что сегодня у государства нет федерального стандарта субсидирования виноделия. Почему в одни регионы дают меньше, в какие-то регионы дают больше, непонятно. То есть должен быть, по идее, федеральный стандарт, федеральные правила, и регионы должны эти деньги распределять одинаково на 1 га", - считает Каширин.

По его словам, еще не полностью освоены земли Дагестана, Адыгеи, "и в Ставрополье может быть виноделие - работы непочатый край, но, однако, поддержка очень избирательна". "А субсидий нужно достаточно много, даже больше, чем сегодня. И не только на закладку виноградников. Нужны субсидии на технику, которой нет, нужны субсидии на обучение, на НИОКР. Виноделы сегодня, скажем так, это такие центры развития, которые как-то пытаются развиваться, но большие затраты могут позволить себе только большие хозяйства, - заявил он. - А после 2015 года, невзирая на то, что интерес к вину очень сильно вырос, больших хозяйств фактически не формируется. В основном это семейные винодельни до 10-15 га виноградников. А это, скажем так, не особый бизнес, и надо еще умудриться быть окупаемым на таком маленьком объеме производства".

Каширин также высказался за совершенствование налогового режима для виноделов, за налоговые льготы для них. "У нас же предприниматели в этой отрасли облагаются налогами по полной программе. Как компания, которая постоянно работает с российскими виноделами, мы оцениваем сегодня цикл реальной окупаемости винодельческих инвестиций в 20-25 лет, быстрее окупить просто ничего невозможно в текущей ситуации, - заявил он. - Это очень большие инвестиции, долгие. Виноградники выходят на плодоношение через пять лет, строить бренд тяжело. И никаких льгот нет".

По его словам, "по сути, нужно формировать новую государственную политику, которая бы объединяла в себе и субсидии со стороны Минсельхоза, и поддержку производства в России винодельческого оборудования и сельхозтехники, и специальные налоговые режимы, и иные формы".

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина в России в 2024 году составило 32,6 млн декалитров (дал), что на 8,6% больше, чем в 2023 году, игристых (шампанских) вин - 1,1 млн дал (на 29,6% больше).