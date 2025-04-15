Поиск

Президент Simple Group отметил нехватку российского вина для продажи

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Simple Group, один из ведущих импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в России, планирует в этом году продать российского вина на 4 млрд рублей, однако его не хватает, для поддержки отечественных производителей нужны более эффективные меры, заявил на круглом столе в Совете Федерации президент компании Максим Каширин.

"Мы десять лет занимаемся российским вином, самый крупный его дистрибьютор в стране - дистрибутируем продукцию 12 российских виноделен и в этом году продадим российского вина на 4 млрд рублей. Это большая цифра, - сказал он. - Мы обеспечиваем полностью все каналы продаж и весь сбыт для очень многих российских производителей. И, честно говоря, вина просто не хватает уже для продажи".

По его словам, несмотря на рост производства в последнее время, потребление вина в России составляет всего около 7 литров на человека в год. "Вот северные страны Европы потребляют где-то по 20 литров вина на душу населения спокойно, не производят при этом вино. Это нормальная цифра, которая должна быть у нас, или хотя бы 12 литров как целевая модель", - сказал он.

В то же время он отметил "перекос" в сторону потребления крепких напитков.

"Крепкие спиртные напитки у нас сегодня "перекошены" вверх, пиво тоже, потому что это самая дешевая продукция с точки зрения градусов. Дешевле градусов, чем в водке и в пиве, нет. Вино не будет продаваться, нет смысла покупать, нет смысла тратить деньги потребителю, гораздо проще купить пиво, водку в пересчете на градус это дешевле", - сказал он.

Как считает Каширин, для развития отечественного виноградарства и виноделия необходимы более эффективные меры. "Парадокс состоит в том, что сегодня у государства нет федерального стандарта субсидирования виноделия. Почему в одни регионы дают меньше, в какие-то регионы дают больше, непонятно. То есть должен быть, по идее, федеральный стандарт, федеральные правила, и регионы должны эти деньги распределять одинаково на 1 га", - считает Каширин.

По его словам, еще не полностью освоены земли Дагестана, Адыгеи, "и в Ставрополье может быть виноделие - работы непочатый край, но, однако, поддержка очень избирательна". "А субсидий нужно достаточно много, даже больше, чем сегодня. И не только на закладку виноградников. Нужны субсидии на технику, которой нет, нужны субсидии на обучение, на НИОКР. Виноделы сегодня, скажем так, это такие центры развития, которые как-то пытаются развиваться, но большие затраты могут позволить себе только большие хозяйства, - заявил он. - А после 2015 года, невзирая на то, что интерес к вину очень сильно вырос, больших хозяйств фактически не формируется. В основном это семейные винодельни до 10-15 га виноградников. А это, скажем так, не особый бизнес, и надо еще умудриться быть окупаемым на таком маленьком объеме производства".

Каширин также высказался за совершенствование налогового режима для виноделов, за налоговые льготы для них. "У нас же предприниматели в этой отрасли облагаются налогами по полной программе. Как компания, которая постоянно работает с российскими виноделами, мы оцениваем сегодня цикл реальной окупаемости винодельческих инвестиций в 20-25 лет, быстрее окупить просто ничего невозможно в текущей ситуации, - заявил он. - Это очень большие инвестиции, долгие. Виноградники выходят на плодоношение через пять лет, строить бренд тяжело. И никаких льгот нет".

По его словам, "по сути, нужно формировать новую государственную политику, которая бы объединяла в себе и субсидии со стороны Минсельхоза, и поддержку производства в России винодельческого оборудования и сельхозтехники, и специальные налоговые режимы, и иные формы".

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина в России в 2024 году составило 32,6 млн декалитров (дал), что на 8,6% больше, чем в 2023 году, игристых (шампанских) вин - 1,1 млн дал (на 29,6% больше).

Дагестан Минсельхоз Ставрополье Simple Group Адыгея Максим Каширин Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генпрокуратура попросила ОАЭ изъять в Дубае квартиры экс-инспектора ДПС из Москвы

Китай видит сложности с взаиморасчетами за нефть из РФ

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Девелопер "ПИК" не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Иран и РФ на 90% решили вопросы по транзиту российского газа

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту

Скидки на нефть Urals в середине апреля снизились на $0,3-0,6 за баррель к марту
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6194 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне75 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2242 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе386 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости379 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России61 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова140 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов195 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ46 материалов
Бюджет РФБюджет РФ45 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });