На всех пляжах Анапы и Темрюкского района найдены отклонения от норм

На пляжах Сочи, Геленджика, Крыма и Севастополя несоответствий не выявлено

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех 150 пляжах, расположенных в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края и пострадавших в результате разлива нефтепродуктов, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Роспотребнадзор провел обследование всех 150 пляжей, из которых 141 находится в городе Анапа и девять - в Темрюкском районе, объявленных администрацией Краснодарского края для курортного сезона. На каждом пляже были взяты пробы (...) Каждый пляж обследовался в период с февраля по апрель 2025 года, было отобрано более 8 тысяч проб и проведено более 17 тысяч исследований. На сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов", - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос агентства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что "в морской воде акватории пляжей в зоне ЧС (Анапа и Темрюкский район) периодически также выявляются отклонения".

В ведомстве добавили, что специалисты Роспотребнадзора продолжают ежедневный лабораторный контроль за объектами окружающей среды и рыбной продукцией в Краснодарском крае и Республике Крым.

В результате проведенных исследований в Сочи, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, муниципальном образовании Лазаревское и городе Новороссийск, Республике Крым и Севастополе, по данным ведомства, "не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей".

"Эти курортные территории вне зоны риска", - почеркнули в ведомстве.

Мониторинг и оценка ситуации специалистами ведомства продолжается. Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

15 декабря 2024 году в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.