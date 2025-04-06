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Новые выбросы мазут выявили на пляжах Анапы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы в воскресенье выявили новые выбросы мазута на береговой линии в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Незначительные выбросы мазута обнаружили на трех участках пляжей Анапы 6 апреля", - говорится в его сообщении в телеграм-канале.

Отмечается, что к оперативной уборке фрагментов нефтепродуктов приступили команды Выселковского, Тимашевского и Мостовского районов.

"На побережье - штормовая погода. Море выбрасывает на берег мусор. Его команды муниципалитетов также убирают в первую очередь", - уточняет оперштаб.

В РоссииЗащитный вал от мазута начали убирать на пляжах Анапы перед курортным сезономЧитать подробнее

Ранее в воскресенье в штабе рассказали, что участки пляжа на побережье Анапы, где не фиксируются новые выбросы мазута на берег более двух недель, освободят от защитного вала. В частности, к работам приступили в районе Бугазской косы. Но до середины мая из-за возможного сильного шторма на основных пляжах валы сохранят.

В минувшую пятницу оперштаб сообщал, что новые выбросы фракций мазута после шторма были выявлены на пяти участках, в том числе пляжах между селом Витязево и станицей Благовещенской, в устье реки Можепсин, возле отеля "Пляжный поселок" и около базы отдыха "Динамо".

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 06 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край
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