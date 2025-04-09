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Водолазы обследовали морское дно у пляжей Севастополя и не нашли следов мазута

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Водолазы Спасательной службы Севастополя и МЧС России завершили обследование морского дна в районе севастопольских пляжей в поисках следов мазута, сообщил губернатор города Михаил Развожаев после встречи с главой МЧС Александром Куренковым.

"Водолазы Спасательной службы Севастополя и Главного управления МЧС России по Севастополю в районах всех пляжей города обследовали морское дно на предмет загрязнений (работы выполнялись на расстоянии до 50 м от пляжной полосы). По результатам проведенной работы загрязнений не выявлено. Мы продолжаем мониторинг акватории и в случае обнаружения загрязнений убираем все в оперативном порядке", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Минфин России направлены материалы о фактических расходах на работы по ликвидации последствий ЧС в Севастополе.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

В Севастополе выбросы мазута фиксировали с 3 января.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС, региональные и федеральный.

Хроника 15 декабря 2024 года – 09 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
МЧС Минфин Михаил Развожаев Севастополь Керченский пролив Александр Куренков
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