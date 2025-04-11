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Минтуризм Крыма сообщил, что пляжи очищены от мазута и готовы к летнему сезону

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пляжи Крыма полностью вычищены от мазута, в летнем сезоне на полуострове будут работать 340 таких объектов, сообщил в пятницу глава министерства туризма и курортов республики Сергей Ганзий.

"У нас по мазуту обстановка спокойная, пляжи полностью все вычищены, выбросы абсолютно незначительные, не влияющие на проведение курортного сезона. С 20 апреля еще раз можно будет информацию на сайте Минкурортов, связанную с работой пляжей, уточнить. У нас 340 пляжей будут открыты в этом году для работы", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ.

По его словам, на ряде пляжей идут восстановительные работы после шторма 2023 года, когда море снесло большую часть береговых укреплений.

"При этом мы уже определились внутри муниципальных образований, что работы в летний период вестись не будут, мешать туристам ничего не будет", - добавил министр.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в результате проведенных исследований в Сочи, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, муниципальном образовании Лазаревское и городе Новороссийск, Республике Крым и Севастополе "не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей". При этом на пляжах Анапы и Темрюкского района найдены отклонения от нормы.


Мазут на пляжах Краснодарского края

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Крым
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