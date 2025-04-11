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Почти 230 тонн грунта с мазутом собрано со дна Черного моря на Кубани

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Водолазы МЧС с начала проведения работ после декабрьского крушения танкеров собрали со дна Черного моря в Краснодарском крае почти 4,6 тыс. мешков с нефтесодержащими отходами, сообщает пресс-служба МЧС России в пятницу.

"Всего совершено 2892 спуска, собрано 4577 мешков (более 228 тонн) с нефтесодержащими отходами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водолазные группы МЧС России проводят мониторинг и сбор мазута со дна Черного моря на 19 участках прибрежной зоны города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края.

"Водолазами обследовано почти 3,6 тыс. кв. м дна акватории. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано почти 6,9 тыс. кв. м дна акватории", - добавили в пресс-службе ведомства.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 11 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Черное море Керченский пролив МЧС РФ
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