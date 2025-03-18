Промысел рыбы в Черном море восстановился после ЧС в Керченском проливе

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Промысел рыбы в Азово-Черноморском бассейне восстановился после аварии танкеров в Керченском проливе.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) сообщает, что к 10 марта вылов рыбы в бассейне достиг 10,8 тыс. тонн, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Основной объект промысла - хамса, ее добыча составила 9,8 тыс. тонн.

Как заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев, слова которого приводит пресс-служба ассоциации, в начале года из-за ЧС в Керченском проливе показатели вылова в Азово-Черноморском бассейне несколько отставали от прошлогодних. "Это было связано и с вынужденным переходом флота в другие районы промысла, и с неопределенностью из-за возможного влияния ЧС на безопасность водных биоресурсов. Слаженные действия контролирующих органов и рыбаков позволили отрасли быстро перестроиться и восстановить темпы промысла, - сказал он. - По информации Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя, добыча хамсы идет в штатном режиме, все также в значительном удалении от берега и места ЧС. Промысловая обстановка хорошая".

ЧП в Керченском проливе

Как сообщалось, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. 26 декабря в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Траулеры, добывающие рыбу в районе Керченского пролива, покинули акваторию за сутки до начала шторма. С того момента промысел ведется в районе города Севастополь на значительном удалении от береговой черты.

В начале января был введен дополнительный контроль уловов. Временный порядок усиленного контроля действует и в настоящее время. Контроль проводится силами нескольких лабораторий Роспотребнадзора, ветеринарной службы, Росрыболовства.

В середине февраля правкомиссия по координации работ по ликвидации последствий ЧС сообщала, что данные замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов, проведенных лабораториями Роспотребнадзора, остаются в норме.

Как подтвердили ВАРПЭ в Ассоциации рыбопромышленников Крыма и Севастополя, за три месяца все взятые для исследования пробы рыбы показали безопасность уловов для потребителей.

Азово-Черноморский бассейн - самый небольшой из пяти рыбохозяйственных бассейнов РФ. В 2024 году в нем добыто 35,5 тыс. тонн рыбы (менее 1% общероссийского вылова). Здесь добывают хамсу, шпрот, тюльку, сельдь, ставриду, камбалу, барабулю и др. Практически весь улов идет на внутренний рынок.

Как подчеркивает ВАРПЭ, промысел в Черном и Азовском морях имеет важное социальное значение: в нем заняты несколько тысяч рыбаков.