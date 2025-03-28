Правкомиссия отметила отсутствие нарушений герметичности затонувших в Черном море танкеров

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Нарушения герметизации затонувших в Керченском проливе в декабре прошлого года фрагментов танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" отсутствуют, сообщила пресс-служба правительства.

Вице-премьер Виталий Савельев провел в Москве еженедельное заседание правительственной комиссии по координации работ по ликвидации последствий разлива мазута после декабрьского крушения этих танкеров.

После завершения утилизации кормовой части танкера "Волгонефть 239" закончена уборка территории обвалования. Морспасслужба завершила сбор остатков нефтепродуктов со дна обвалования.

"Водолазы продолжают мониторинг и контроль состояния затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Проведенные осмотры всех затонувших фрагментов показывают, что фрагменты находятся в прежнем состоянии. Нарушений герметизации не выявлено", - отмечается в сообщении.

Предпринимателям Краснодарского края, соответствующим ряду критериев, обозначенных Минфином, и пострадавшим от последствий крушения танкеров в Керченском проливе, предлагается продлить до 25 декабря 2025 года включительно сроки уплаты налогов и страховых взносов. Речь идет о платежах, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года включительно. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в правительство.

21 марта Савельев сообщал, что утвержден итоговый вариант утилизации мазута из затонувших фрагментов танкеров с помощью специальных инженерных сооружений - коффердамов. В затонувших частях танкеров находится 3,9 тысячи тонн мазута. Фрагменты танкера планируют полностью убрать со дна моря в 2026 году, обещал Минтранс.