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Проверки танкерного флота проводятся по всей России после ЧП в Черном море

Проверки танкерного флота проводятся по всей России после ЧП в Черном море
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о масштабных проверках российского танкерного флота после разлива мазута в Керченском проливе в декабре прошлого года.

"По поручению главы государства по всей стране проводятся проверки танкерного флота", - сказал Краснов в среду, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, прокуроры комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей.

"Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тыс. человек", - заявил генпрокурор.

Он добавил, что президенту РФ было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"В настоящее время контролируем утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов", - сказал Краснов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 02 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Игорь Краснов Керченский пролив Черное море Генпрокуратура РФ
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