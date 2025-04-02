Проверки танкерного флота проводятся по всей России после ЧП в Черном море

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил о масштабных проверках российского танкерного флота после разлива мазута в Керченском проливе в декабре прошлого года.

"По поручению главы государства по всей стране проводятся проверки танкерного флота", - сказал Краснов в среду, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, прокуроры комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей.

"Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тыс. человек", - заявил генпрокурор.

Он добавил, что президенту РФ было доложено о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации федерального уровня.

"В настоящее время контролируем утилизацию загрязненных грунтов и подъем затонувших судов", - сказал Краснов.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.