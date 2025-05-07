Поиск

СКР сообщил о гибели 6934 мирных жителей РФ с 2014 г. из-за действий Киева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Почти 7000 жителей РФ погибли, еще свыше 25 тыс. пострадали за последние 11 лет от рук украинских военных, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин провел в Донецке совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, "с 2014 года пострадало 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли".

"Установленный размер причиненного ущерба превышает 500 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "возбуждено 6999 уголовных дел".

В частности, в СКР сообщили, что "установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича".

"В августе прошлого года он отдал преступный приказ об ударе противокорабельной ракетой "Нептун" по гражданскому порту "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате теракта был поражен железнодорожный паром, два гражданских лица погибли, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество объектов инфраструктуры", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что ущерб составил более 500 млн рублей.

"На основании собранных доказательств Яцкевичу заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как заявили в СКР, завершено расследование и в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики.

"По данным следствия, в 2023 году Сидики под контролем украинских кураторов совершил нападение на аэродром "Дягилево" (в Рязанской области - ИФ) при помощи собственноручно изготовленных дронов. Кроме того, он подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области, что привело к сходу локомотива и 19 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

"За два месяца судами рассмотрены уголовные дела в отношении 23 наемников из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции", - добавили в ведомстве.

СКР Украина Александр Бастрыкин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на митинге памяти в Херсонской области

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после временных ограничений

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

Работа аэропорта Кирова временно ограничена

Ограничения сняты в Шереметьево и Внуково

Ограничения сняты в Шереметьево и Внуково

Уничтожено еще два украинских БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака семи беспилотников, летевших на столицу

Временные ограничения введены в Шереметьево

Временные ограничения введены в Шереметьево

Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии

Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии

Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });