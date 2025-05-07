СКР сообщил о гибели 6934 мирных жителей РФ с 2014 г. из-за действий Киева

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Почти 7000 жителей РФ погибли, еще свыше 25 тыс. пострадали за последние 11 лет от рук украинских военных, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Председатель СКР Александр Иванович Бастрыкин провел в Донецке совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале СКР.

По данным ведомства, "с 2014 года пострадало 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли".

"Установленный размер причиненного ущерба превышает 500 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "возбуждено 6999 уголовных дел".

В частности, в СКР сообщили, что "установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича".

"В августе прошлого года он отдал преступный приказ об ударе противокорабельной ракетой "Нептун" по гражданскому порту "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате теракта был поражен железнодорожный паром, два гражданских лица погибли, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество объектов инфраструктуры", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что ущерб составил более 500 млн рублей.

"На основании собранных доказательств Яцкевичу заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как заявили в СКР, завершено расследование и в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики.

"По данным следствия, в 2023 году Сидики под контролем украинских кураторов совершил нападение на аэродром "Дягилево" (в Рязанской области - ИФ) при помощи собственноручно изготовленных дронов. Кроме того, он подорвал железнодорожное полотно в Рязанской области, что привело к сходу локомотива и 19 вагонов грузового поезда", - говорится в сообщении.

"За два месяца судами рассмотрены уголовные дела в отношении 23 наемников из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции", - добавили в ведомстве.