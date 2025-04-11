Минобороны РФ сообщило о пяти атаках ВСУ на российские энергообъекты за сутки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В течение суток Вооруженные силы Украины пять раз наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры России, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, атакованы объекты в Брянской, Курской, Запорожской областях и в Луганской народной республике.

"В Брянской области: 11 апреля в 05:09 в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Хвощёвская" филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии. Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, 10 апреля в 09:00 в Курской области в результате намеренного обстрела ВСУ энергообъекта "Мокрушино" филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго" из-за разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Беловском районе.

"В Луганской народной республике: 10 апреля в 11:43 в результате намеренного обстрела ВСУ повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС и разрушено здание склада ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" в пгт. Троицкое. Осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия", - сообщило российское военное ведомство.

Также, по его информации, в этот же день в ЛНР в 15:02 в результате атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 110 кВ "Рубежная" ГУП ЛНР "РСК" был выведен из строя трансформатор.

"В Запорожской области: 10 апреля в 23:55 в результате атаки украинского ударного БПЛА на электроподстанцию 35 кВ Пологи ГУП "Таврия-Энерго" выведен из строя трансформатор. Без электроснабжения осталось около 7 250 человек в шести населенных пунктах", - сообщило Минобороны.