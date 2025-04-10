Военные РФ сообщили, что ВСУ за сутки 11 раз атаковали российские энергообъекты

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) 11 раз атаковали объекты российской энергетики в Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в ЛНР, ДНР и Краснодарском крае, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"В Курской области: 9 апреля в 08:45 в результате обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия 10 кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Курскэнерго". Без электроснабжения остались более 600 бытовых потребителей в Большесолдатском районе", - сообщили военные.

По словам военных, в Брянской области 9 апреля ВСУ совершили две атаки с помощью беспилотников. Около 18:15 в результате атаки по энергообъекту Страчево филиала ПАО "Россети Центр" - "Брянскэнерго" из-за повреждения корпуса отключилась комплектная трансформаторная подстанция.

В Минобороны РФ сообщили, что в 18:51 ВСУ нанесли удар по энергообъекту Светово филиала ПАО "Россети Центр". Из-за повреждения трансформатора отключилась комплектная трансформаторная подстанция. "Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе", - сообщили военные.

"В Краснодарском крае: 9 апреля в 00:43 в результате атаки украинского БПЛА из-за обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Варениковская - Джигинская ПАО "Россети Кубань"", - заявили в ведомстве.

По информации Минобороны РФ, в Белгородской области 9 апреля в 14:01 в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО "Газпром газораспределение Белгород".

"10 апреля в 05:29 зафиксирован сброс боеприпаса с украинского БПЛА по электроподстанции 110 кВ Грайворон филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго")", - говорится в сообщении.

В Запорожской области 9 апреля в 09:00 после атаки украинского дрона из-за обрыва проводов в пролете опор отключилась высоковольтная линия ГУП "Таврия-Энерго". "Без электроснабжения осталась мини-котельная", - сказали в ведомстве.

Военные сообщили, что в Луганской народной республике украинские дроны дважды нанесли удар по объектам энергетики. 9 апреля в 03:22 в результате атаки отключилась высоковольтная линия 500 кВ Новодонбасская - Победа филиала ПАО "Россети" - Донбасское ПМЭС, без электроснабжения оставалось промышленное предприятие "Стахановский завод ферросплавов".

"9 апреля в 10:48 в результате атаки украинского БПЛА по электроподстанции Антрацит филиала ПАО "Россети" - Донбасское ПМЭС отключена высоковольтная линия 110 кВ", - сказали в военном ведомстве.

"В Донецкой народной республике 9 апреля в 17:45 в г. Горловка на объект ПАО "Россети" с украинского БПЛА осуществлен сброс боеприпаса", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в Херсонской области 9 апреля в 18:55 в результате атаки украинского дрона на электроподстанцию Бэхтеры ГУП "Херсоноблэнерго" были повреждены трансформаторы. "Без электроснабжения осталось около 5 тысяч бытовых потребителей в шести населенных пунктах Голопристанского района", - сказали военные.

В Минобороны РФ заявили, что Киев вопреки российско-американским договоренностям о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжал односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре.