Правительство обновило стратегию развития судостроения с горизонтом планирования до 2050 года

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство актуализировало стратегию развития судостроительной промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Документ подготовлен и утвержден с горизонтом планирования до 2050 года", - сказал он.

На поддержку производителей и заказчиков судов и комплектующих в ближайшие 6 лет будет направлено более 500 млрд рублей, сообщил Мишустин.

"Важно решить поставленную главой государства задачу по достижению технологического суверенитета. В том числе - по критическим позициям судового оборудования, самым значимым производственным процессам", - подчеркнул премьер-министр.

"В базовом сценарии стратегии, до 2036 года на российских верфях предполагается постройка более 1600 единиц гражданских судов и морской техники", - сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на этом совещании.

Мантуров отметил, что в числе приоритетов стратегии определены суда для Северного морского пути и транспортного коридора "Север-Юг". Акцент сделан на развитии компетенций по крупнотоннажным проектам, включая танкеры, газовозы, контейнеровозы и балкеры. Повышенное внимание уделено строительству ледоколов, судов обеспечения и технического обслуживания и ускоренному обновлению пассажирского и рыбопромыслового флота.

"Что касается финансовой поддержки развития отрасли, доминирующая роль в ближайшие два десятка лет останется за государством. Вместе с тем, по мере наращивания компетенций и повышения конкурентоспособности продукции, уровень государственного участия должен постепенно сокращаться. Ввиду этого, итогом реализации стратегии должна стать возможность рыночного развития сегмента отрасли, не связанного впрямую с выполнением гособоронзаказа. Судостроители готовы принять на себя этот долгосрочный вызов и, по факту, уже реализовывают многие из обозначенных подходов", - сказал Мантуров.