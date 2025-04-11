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Началась встреча Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом началась в Санкт-Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что фиксированного времени у этой встречи нет, она будет проходить столько, сколько нужно.

В предыдущий раз Путин принимал Уиткоффа в Москве 13 марта 2025 года. Кроме того, в СМИ сообщалось о встрече президента РФ с Уиткоффом 11 февраля текущего года. После этого состоялся масштабный обмен российскими и американскими заключенными. Тем не менее ни Кремль, ни Белый дом официально факт первой встречи не подтверждали. В свою очередь, 23 февраля Уиткофф заявил, что встречался с Путиным, но не уточнил дату.

Санкт-Петербург Владимир Путин Стив Уиткофф
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